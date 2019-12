Ache in de zomer van Sparta naar Eintracht Frankfurt

Godwin Falix, de zaakwaarnemer van Ache, bevestigt de aanstaande overgang van de Sparta-spits naar Eintracht Frankfurt. ,,De clubs zijn eruit. We zijn op dit moment bezig om de laatste puntjes op de i te zetten, dit betreft details rond zijn persoonlijke akkoord”, zegt hij. Falix wil niet ingaan op het bedrag dat met de overgang gemoeid is. Wel dat hij al twee jaar bezig is met de overgang van zijn pupil naar de Duitse club. ,,Vanaf het moment dat ik Ragnar begeleid is het ons plan geweest om ervoor te zorgen dat hij deze mooie transfer kon maken. Weinigen hadden er vertrouwen in dat het zou lukken. Ik ben er trots op dat het Ragnar nu toch gelukt is.”

Ook FC Utrecht was in de markt om Ache over te nemen. De in Duitsland geboren aanvaller met Ghanese roots maakt bij Sparta een daverende ontwikkeling door. Ruim twee jaar geleden nog maar, op 4 april 2017, maakte hij in de uitwedstrijd tegen Heerenveen zijn debuut in het eerste elftal van Sparta. Inmiddels is hij niet meer weg te denken uit de ploeg van trainer Henk Fraser. Ache is niet alleen belangrijk met zijn doelpunten, maar ook met de arbeid die hij levert. Ache scoorde dit seizoen voorlopig vijf keer in zeventien duels. Op 17 november maakte Ache ook zijn debuut voor Jong Duitsland, toen hij mocht invallen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen België.