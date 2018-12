AC Milan sluit terugkeer Ibrahimovic uit

,,We hadden 'Ibra' graag naar Milaan gehaald, hij had ons heel erg kunnen helpen. Maar hij heeft zijn woord gegeven aan LA Galaxy'', aldus Leonardo. ,,Als zij aan zijn wensen zouden voldoen, zou hij blijven. En dat gebeurt.”



De oud-Ajacied speelde tussen 2010 en 2012 al in het rood-zwart van AC Milan. Ibrahimovic bezorgde de club in zijn eerste jaar direct de landstitel. In twee seizoenen maakte hij 42 doelpunten in de Serie A.



De Zweed ging begin dit jaar naar de Verenigde Staten. Ibrahimovic scoorde 22 keer voor LA Galaxy, maar het bleek niet genoeg voor een plek in de play-offs.

AC Milan probeert nog wel Cesc Fàbregas los te weken bij Chelsea, waar de Spanjaard amper aan spelen toekomt. De Italiaanse club heeft behoefte aan een extra middenvelder omdat Lucas Biglia door een blessure lang is uitgeschakeld.