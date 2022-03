Zes Nederlandse ploegen naar Tour de France voor vrouwen

Pogacar na nieuwe demonstra­tie: ‘Het is een spel voor mij sinds ik begon met fietsen’

Tadej Pogacar bevestigde in de achttiende etappe van de Tour de France zijn heerschappij. De 22-jarige Sloveen won zijn derde rit en leidt nu in het algemeen- berg- en jongerenklassement. ,,Ik voelde me nog goed, ook na gisteren", aldus Pogacar, die in de zeventiende etappe ook al naar de overwinning klom.

15 juli