Zeeman over kopwerk Dumoulin: ‘Het was goed bedoeld, maar in strijd met ons plan’

Voor de ploegleiding van Jumbo-Visma is het geen verassing dat Tom Dumoulin is weggezakt uit het klassement. Dat hij in de eerste Pyreneeënrit vol op kop reed voor Primoz Roglic was zijn eigen besluit en in strijd met de ploegtactiek.

Quote Hij had iedereen opgeblazen en alle kopmannen zaten daarna alleen. Het was goed bedoeld van Tom, maar dat wilden we eigenlijk niet.





Merijn Zeeman Door Daan Hakkenberg



De ploegleiding van Jumbo-Visma hield er al rekening mee dat Tom Dumoulin zou wegvallen uit het klassement. Binnen het team had Dumoulin de afgelopen week al aangegeven dat hij dacht niet goed genoeg te zijn voor de strijd om de gele trui, zegt sportief directeur Merijn Zeeman. ,,Tom heeft de lijn van de afgelopen week doorgezet. Intern had hij de laatste dagen al gezegd: ‘Ik voel dat ik niet bij de beste vier, vijf renners van deze Tour hoor. Dit is niet het gevoel dat ik moet hebben om de Tour te winnen.’ Dit komt voor ons niet als verrassing. Wij rekenden daardoor met Primoz als kopman.’’



In de eerste Pyreneeënrit naar Loudenvielle verloor Dumoulin - die vijfde stond op dertien seconden - meer dan twee minuten. Op de Col de Peyresourde, de laatste beklimming van de dag, offerde Dumoulin zich op voor Primoz Roglic en trok vol door op kop van de groep met favorieten. Niet de ploegleiding in de wedstrijd, maar Dumoulin zelf nam hiertoe de beslissing. ,,Hij heeft dat instinctief gedaan,’’ zegt Zeeman. ,,Dat was niet nodig en was geen onderdeel van ons plan. Daar hebben we achteraf met elkaar over gesproken.’’

De actie van Dumoulin pakte niet goed uit, zag ook Zeeman. ,,Dat het daarna zo super explosief werd en werd aangevallen, kwam omdat Tom zo gigantisch hard op kop had gereden. Hij had iedereen opgeblazen en alle kopmannen zaten daarna alleen. Het was goed bedoeld van Tom, maar dat wilden we eigenlijk niet.’’

Eindzege

Volgens Zeeman wilde Dumoulin aan Roglic en de rest van de ploeg laten zien bereid te zijn te werken voor het grote doel: de eindzege in de Tour de France. ,,Het gevoel dat Dumoulin had, was dat de ploeg afgelopen week ook voor hem had gereden en hij niks terug kon doen. Dus wilde hij iets doen voor Primoz. Hij maakte zelf de beslissing en dat was met iets te veel enthousiasme. Wij hebben ook tegen Tom gezegd: ‘Je moet je vanuit de auto laten coachen of het nodig is.’ Het enthousiasme van Tom, zo’n grote renner, om onderdeel te zijn van het team valt te prijzen. Hij is eerlijk geweest, maar het had niet gemoeten.’’

Dat Dumoulin is weggezakt in de top van het klassement verandert in de ogen van Zeeman niet veel aan de ploegtactiek voor de komende weken. ,,Dit gaat niet betekenen dat Tom nu te pas en te onpas op kop gaat rijden. We weten niet wat er in de laatste weken gebeurt. We houden vast aan ons plan, maar Primoz is onze leider. We hebben nu één kopman en dat is Primoz.’’

