Zeeman (Jumbo-Visma) uit de Tour gezet: ‘Ik had mijn kalmte moeten bewaren’

Drie dagen voor de laatste etappe naar Parijs is Merijn Zeeman uit de Tour de France gezet. De sportief directeur van Jumbo-Visma is uitgesloten van de wedstrijd en kreeg een boete van 2000 Zwitserse Frank na het beledigen van een UCI-lid bij de controle van de fiets van geletruidrager Primoz Roglic na de zeventiende etappe op Col de la Loze.

De fiets werd na de finish met röntgenapparatuur onderzocht op mechanische fraude en is volgens de UCI daarbij ook gedemonteerd. Volgens de internationale wielerbond heeft Zeeman het UCI-lid beledigd, uitgescholden dan wel geïntimideerd.

Volgens Luc Herpelinck, jurypresident van de UCI is het besluit vandaag al eerder op de dag kenbaar gemaakt aan Jumbo-Visma. ,,De ploeg heeft daarop ook al passende maatregelen genomen. Het besluit was gisteren al genomen.’’ Herpelinck was geen getuige van het incident en wil het besluit niet toelichten of zeggen wat er is voorgevallen. ,,Het betreffende artikel (op basis waarvan Zeeman is gestraft, red) gaat om belediging van iemand van de staf van de ploeg tegen iemand van de staf van de UCI.’’

Zeeman reageerde donderdagavond laat zelf via Twitter. ,,Ik ben vandaag uitgesloten van verdere deelname aan de Tour de France. Vanmorgen werd ons mede gedeeld dat ik een beboet zou worden en dat ik me niet meer in de ceremonie zone mocht vertonen. Dit is blijkbaar veranderd", zegt hij. ,,Ik ben boos geworden omdat de commissaris zelfstandig de bracket van de fiets van Primoz wilde demonteren. Ondanks dit voorval had ik mijn kalmte moeten bewaren en de UCI commissaris respectvol moeten benaderen. Ik betreur het dat ik dit niet gedaan heb. Ik heb na dit voorval overigens direct excuses aangeboden aan de betrokken UCI commissaris die mijn excuses ook heeft geaccepteerd. Ik ben er kapot van, maar onze gele droom leeft voort.”

null Ik ben vandaag uitgesloten van verdere deelname aan de Tour de France. Vanmorgen werd ons mede gedeeld dat ik een beboet zou worden en dat ik me niet meer in de ceremonie zone mocht vertonen. Dit is blijkbaar veranderd. Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Zeeman is één van de drijvende krachten achter het succes van de Jumbo-ploeg. Hij kwam in 2012 over van Argos-Shimano waar hij Marcel Kittel en John Degenkolb als sprinters ontdekte. In 2016 werd hij bij de Jumbo-ploeg aangesteld als sportief directeur en is verantwoordelijk voor het samenbrengen van het team dat op dit moment de gele trui van Roglic verdedigt. In de Tour zitten ploegleiders Grischa Niermann, Arthur van Dongen en Frans Maassen in de auto. Zeeman begeleidt na de finish de renners en geletruidrager Roglic bij de doping- en fietscontroles.

Naast ploegleider Zeeman, werd ook Wout van Aert bestraft door de wedstrijdjury. De tweevoudig ritwinnaar in deze Tour zou zich hebben afgezet tegen een auto. Dat komt hem op een boete van 200 Zwitserse Frank, tien seconden tijdstraf in het algemeen klassement, en vier punten in zowel het punten- als het bergklassement te staan.