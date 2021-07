Ze zullen Van der Poel van de fiets moeten trekken: ‘Het liefst zou ik tot Parijs blijven’

Door Daniël Dwarswaard



In Le Grand Bornand druppelen renners volledig uitgeput binnen. Ze hebben holle ogen en zijn onderkoeld. Ze rollen rillend van de kou na een dag in de regen richting de teambussen. Mathieu van der Poel, het is wennen zonder gele trui aan, is nog monter als hij bijna 22 minuten na ritwinnaar Dylan Teuns binnenkomt. Na zes prachtige dagen in de mooiste wielertrui van de wereld, moet hij het geel afstaan aan een ontketende Tadej Pogacar die alle concurrenten wegblaast in de eerste Alpenrit.