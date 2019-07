Zaterdag na 10.961 dagen weer een Nederlander in het geel?

Nibali: Ik ga luisteren naar mijn lichaam

1 juli Vincenzo Nibali gaat definitief ook van start in de Tour de France. Hij is de kopman van Bahrain-Merida. De nummer twee van de voorbije Giro d’Italia tempert wel de verwachtingen voor de Tour, die zaterdag begint in Brussel. ,,Ik zal luisteren naar mijn lichaam en op gevoel rijden in de eerste week", aldus de winnaar van 2014.