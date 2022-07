Wout van Aert wilde risico op een massasprint niet meer nemen: ‘Deze zege is heel bijzonder’

Met videoNa drie tweede plaatsen vond Wout van Aert het wel genoeg. De Belg van Jumbo-Visma was vanmiddag in Calais glorieus winnaar van de vierde etappe in de Tour de France. In het geel ook nog, een trui die hij zaterdag al had veroverd na zijn ‘nederlaag’ in de massasprint tegen Fabio Jakobsen. Een dag later versloeg ook Dylan Groenewegen hem, waarna zijn ploeg Jumbo-Visma een plannetje boven haalde voor de aankomst in Calais.

,,Het was duidelijk dat we met de ploeg iets gingen proberen”, vertelde Van Aert over zijn aanval op het laatste klimmetje van de dag, 10 kilometer voor de finish. ,,Maar je kan nooit voorspellen dat je alleen op kop komt en de koers zo kan winnen. Dit is een hele bijzondere overwinning.”

De 27-jarige Belg noemde zijn zevende ritzege in de Tour meer dan ooit een teamprestatie. ,,We zaten bij die klim in perfecte positie dankzij Nathan (Van Hooydonck) en Stevie (Kruijswijk). Nathan nam de kop, later overgenomen door Tiesj (Benoot). Het was zwaar in hun wiel, maar toen we hoorden dat er schade was in het peloton zijn we nog even hard doorgetrokken.”

Bekijk de reactie van Wout van Aert.

Van Aert kwam alleen boven en hoorde van de ploegleiding dat zijn ploeggenoten met klassementsambities - Primoz Roglic en Jonas Vingegaard - niet in de problemen waren gekomen. ,,Toen ben ik vol doorgegaan en was het 10 kilometer ‘all-out’. Misschien dat die gele trui me nog iets extra’s gaf. Maar het was zeker een al voor de Tour bedacht plan. Deze klim ligt me perfect.”

Toch was Van Aert er tijdens de etappe niet gerust op. ,,Het was een vreemde rit, omdat het lang duurde tot er controle kwam in het peloton. Normaal gesproken is de kans dat zo’n etappe eindigt in een sprint wel 90 procent. Dat het me toch lukt om die te ontlopen, maakt me heel trots. Dat is iets dat me niet vaak zal lukken.”

