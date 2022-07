Wout van Aert haalt met schitterende zege in gele trui zijn gram na drie tweede plaatsen in Tour

Wout van Aert heeft op spectaculaire wijze zijn eerste overwinning in deze Tour de France geboekt. De geletruidrager ging er op het laatste hellinkje, zo’n 10 kilometer voor de finish, vandoor en kwam alleen aan in Calais. De renner van Jumbo-Visma haalde zo zijn gram na drie tweede plaatsen op rij.

Achter Van Aert kwam ook Jasper Philipsen juichend over de streep. De Belgische sprinter van Alpecin-Deceuninck had echter niet door dat zijn landgenoot al een paar seconden over de finish was. Danny van Poppel was op de zevende plaats de beste Nederlander, Fabio Jakobsen werd dertiende.

Lees ook Uitslagen en klassementen Tour de France 2022 | Wout van Aert steviger in het geel na fraaie zege in Calais

Van Aert plaatste zijn indrukwekkende versnelling vlak onder de top van de Côte du Cap Blanc-Nez, nadat Jumbo-Visma het tempo al serieus had opgeschroefd. Zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard en de Brit Adam Yates waren de laatste renners die de geletruidrager moesten laten gaan.

Van Aert bleef versnellen en had binnen de kortste keren zo’n 25 seconden voorsprong op een eerste achtervolgende groep. De 27-jarige Belg hield tot de finish stand en boekte zo zijn zevende ritzege in de Tour, een serie die in 2019 begon. Richting de kasseien van woensdag heeft hij in het algemeen klassement 25 seconden voorsprong op zijn landgenoot Yves Lampaert. De Sloveen Tadej Pogacar is op 32 seconden de nummer 3. Mathieu van der Poel, vijfde op 38 tellen, is de hoogst geklasseerde Nederlander.

,,Ik wilde het risico van nog een massasprint niet meer nemen”, reageerde Van Aert met een knipoog. ,,Het was vrij duidelijk dat we iets wilden gaan proberen op de slotklim. We hoorden op de radio dat we wat schade aan het aanrichten waren. Dus gaf ik alles tot de top. Ik twijfelde even toen ik alleen was, maar besloot ervoor te gaan en toen was het 10 kilometer voluit.”

Bekijk de reactie van Wout van Aert.

Record Magnus Cort

Opnieuw was het Magnus Cort die er als eerste vandoor ging, op jacht naar meer bergpunten. De Deense drager van de bolletjestrui kreeg in tegenstelling tot zondag nu wel gezelschap, van de Fransman Anthony Perez. Het tweetal kreeg de ruimte en had al snel een voorsprong van meer dan 5 minuten.

Bij de dagelijkse tussensprint werd duidelijk dat Fabio Jakobsen zich ook als kanshebber ziet voor de groene trui. Achter het leidende tweetal won hij de sprint voor Van Aert, de leider in het puntenklassement. Ook de Slowaak Peter Sagan, al zeven keer winnaar van het groen, mengde zich in de sprint.

Ondertussen bleef Cort punten verzamelen. Dat duurde tot en met de Côte du Ventus, de vijfde van zes klimmetjes. De Deen kwam daarmee op de eerste elf hellingen van deze Tour als eerste boven, waarmee hij het record overneemt van de Spaanse wielerlegende Federico Bahamontes.

Daarna deed Perez nog een poging alleen vooruit te blijven. Dat lukte de renner van Cofidis tot de Côte du Cap Blanc-Nez, op ruim 10 kilometer voor de streep. Daar kwam de aanval van Jumbo-Visma. Ingezet door de Belg Nathan Van Hooydonck, die werd afgelost door Tiesj Benoot. Land- en ploeggenoot Van Aert maakte het daarna op indrukwekkende wijze af.

Morgen wordt spektakel verwacht in een rit over liefst elf kasseistroken, waarvan een deel regelmatig in het parcours van Parijs-Roubaix is opgenomen.

Volledig scherm Wout van Aert en Jonas Vingegaard vallen elkaar na de finish in de armen. © ANP / EPA Volledig scherm Wout van Aert komt juichend over de streep in Calais. © AFP

Volledig scherm Magnus Cort en Anthony Perez gaven de rit wat kleur met een lange aanval. © AP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over de Tour de France, met het laatste nieuws, premiumverhalen, columns, video's en podcasts en alle uitslagen en klassementen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.