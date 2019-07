Wielerploeg Dimension Data wordt ‘Team NTT’

De laatste weken kwam de ploeg vooral in het nieuws vanwege het thuislaten van sprinter Mark Cavendish voor de Tour. Cavendish, goed voor al dertig ritzeges in de Ronde van Frankrijk, is einde contract bij de Zuid-Afrikaanse ploeg en het is onduidelijk of de Brit volgend seizoen voor de nieuwe sponsor uitkomt.



Sinds 2016 is Dimension Data de hoofdsponsor van de ploeg, die in 2008 werd opgericht onder de naam MTN Energade Road Team. Naast Cavendish en Slagter fietsen er nog een aantal bekende renners bij de ploeg, zoals Enrico Gasparotto (tweevoudig winnaar Amstel Gold Race), Mikel Valgren (winnaar Amstel Gold Race 2018), Roman Kreuziger (winnaar Amstel Gold Race 2013), Edvald Boasson Hagen en Louis Meintjes.