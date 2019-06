Weg naar Tour nog vol obstakels voor Tom Dumoulin

Door Pim Bijl



Vrijwel zeker valt vandaag de beslissing of de weg van Tom Dumoulin naar de Tour via het Critérium du Dauphiné (9-16 juni) of via de Ronde van Zwitserland (15-23 juni) verloopt. Voordeel van de eerstgenoemde rittenkoers is de ruimte voor een lange hoogte­stage daarna. Maar de insteek van het overleg tussen medische staf, trainer en Dumoulin is veelzeggend. Het herstel van zijn knieblessure bevindt zich nog in het stadium dat moet worden bepaald of komende zondag starten in een wedstrijd überhaupt realistisch is.