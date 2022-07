Weer massale valpartij in Tour de France Femmes, Van Vleuten ziet sterke knecht afstappen

Door een nieuwe massale valpartij in de Tour de France Femmes is Annemiek van Vleuten een belangrijke knecht kwijtgeraakt. Emma Norsgaard kwam in het peloton hard tegen het asfalt. Even later bevestigde de koersradio dat de Deense was afgestapt.