Weer belangrijke rol voor Mathieu van der Poel in Tour de France: ‘Jasper Philipsen maakt het perfect af’

Alpecin-Deceuninck moest al vroeg aan de sprint beginnen op de lange weg naar de aankomst in Bordeaux. Eerst deed Jonas Rickaert zijn werk, daarna moest Van der Poel iets eerder dan gepland aan zijn lead-out beginnen. ,,We kwamen misschien van iets te ver op kop", analyseert de Nederlander de sprint. ,,Het was lastig dat ik de bochten niet echt zag, dus ik had niets om me op te focussen.”



,,Het was iets te lang, maar Jasper kan zich gewoon rustig houden die laatste vijf kilometer en maakt het weer perfect af. Het is opnieuw een mooie dag. Het belangrijkste wat je kan doen voor een sprinter is om hem in de laatste kilometers zo min mogelijk energie te laten verspillen. We kwamen dus van iets te ver op kop, maar uiteindelijk komen we er wel.”