,,Het was al een beetje binnen. Ik moest vandaag alleen nog even zonder problemen doorkomen. Dat is goed gelukt'', aldus Dumoulin in een eerste reactie tegen de NOS.



De Limburger omschreef de voorbije drie weken als 'mooi'. ,,Maar het was ook heel heftig en zwaar. We hebben het weer geflikt.''



Eerder dit jaar werd Dumoulin ook tweede in de Giro d'Italia. Hij is daarmee de tweede Nederlander ooit die twee keer op het podium van een grote ronde staat in één jaar. Joop Zoetemelk ging hem in 1979 voor met een overwinning in de Vuelta en een tweede plek in de Tour.