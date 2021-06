Voor Bol kwamen valpartijen niet als een verrassing

,,Ja, het was duwen en trekken met Sagan”, beaamde hij. ,,Daardoor kwam ik vrij vroeg in de wind. En dat is allemaal verspeelde energie natuurlijk. Maar goed, je kunt ook niet iedereen laten voorgaan, je moet iets. Maar als je op zulke hoge snelheden te vroeg in de wind zit, is dat waardeloos. Het was echt een supersnelle aankomst. Als de voorste renner dan 75 kilometer in het uur rijdt, moet je wel heel hard rijden om nog maar zelfs 1 meter goed te maken, laat staan 20 of 30 meter. Dus toen was het gedaan voor mij.”