Vingegaard brengt Deense media in extase met ‘grootste sportprestatie ooit’: ‘Jonas was de Tourminator’

Volgens de krant B.T. was de Tour van dit jaar ,,de mooiste aller tijden”. Begonnen in Kopenhagen hebben de Deense renners prestaties geleverd ,,die niemand voor mogelijk had gehouden”. Behalve het geel, de bollentrui en twee ritzeges voor Vingegaard wonnen ook diens landgenoten Magnus Cort en Mads Pedersen etappes. ,,De Deense jongens hebben gedaan wat niemand voor mogelijk had gehouden. Jonas’ overwinning en de vier ritzeges zullen nooit worden vergeten. Met zijn Tourzege heeft hij Denemarken de gele koorts bezorgd.”

Jyllands-Posten refereert nog aan de Tourzege van Riis, die later door zijn dopingbekentenis veel van zijn glans verloor. ,,Jonas was de Tourminator. Dit is precies wat we in deze tijden van crises en oorlog nodig hadden. De twijfel rijdt altijd mee. Dat kan niet anders na wat de wielersport heeft doorgemaakt en zichzelf heeft aangedaan. Dat ligt niet aan de sympathieke Jonas of de andere renners van nu. Het laatste dopingschandaal ligt ver achter ons. Dat Jonas zijn zege uitgerekend op de Hautacam veiligstelde, herinnerde ons aan deze zware last. Het is de berg waar Riis destijds toesloeg en voor net zo veel vreugde zorgde in ons land. De kater kwam later, toen hij zijn dopinggebruik toegaf.”