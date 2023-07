Via Parijs, Herentals, Boxmeer en Kaatsheuvel is Jonas Vingegaard thuis: huldiging voor grote menigte in Kopenhagen

Met videoJonas Vingegaard is op de Rådhuspladsen (Deens voor Stadhuisplein) in Kopenhagen gehuldigd nadat hij voor de tweede keer de Tour de France heeft gewonnen. Tienduizenden Deense wielerfans stonden klaar om de kopman van Jumbo-Visma te bedanken

Op 27 juli vorig jaar werd Vingegaard ook al gehuldigd in Kopenhagen, nadat hij zijn eerste Tour had gewonnen. Twee F-16's van de Deense defensie escorteerden hem toen naar Kopenhagen, waar zo’n 25.000 wielerfans op hem stonden te wachten. Ook vandaag stonden er weer tienduizenden wielerfans klaar voor Vingegaard.

Zijn landgenoten scandeerden de naam van de winnaar van de Tour de France op het plein voor het stadhuis. De kopman van Jumbo-Visma liet, staande op het balkon, de massale toejuichingen over zich heen komen. ,,Het is nog steeds moeilijk te begrijpen dat ik twee jaar achter elkaar de Tour de France heb gewonnen,” vertelde de 26-jarige kampioen aan de menigte, waarvan velen gekleed waren in wit en rood, de kleuren van de Deense vlag. ,,Als iemand me dat vijf jaar geleden had verteld, denk ik niet dat ik het zou hebben geloofd. Ik weet dat ik het niet zou hebben geloofd,” voegde hij eraan toe.

Vingegaard, afkomstig uit het dorpje Hillerslev, won dit jaar de Tour met ruime marge op de Sloveen Tadej Pogacar. Dat hij populair is in Denemarken, bewees de laatste etappe naar de Champs Élysées. Meer dan 1 miljoen mensen keken naar de uitzending op TV2. De Deense premier Mette Frederiksen sprak de tweevoudig Tourwinnaar toe. ,,Ik ben een van je grootste fans en ik ben niet de enige. Meer dan wie dan ook heb je de harten van alle Denen gewonnen en we zijn erg trots op je.”

Maandag in Boxmeer, dinsdag in de Efteling

Maandagavond reed Vingegaard nog de Daags na de Tour, het wielercriterium van Boxmeer. Daar mocht hij als eerste de finishlijn passeren. Op de route van Parijs naar Boxmeer ging Vingegaard maandag eerst nog even op kraambezoek bij zijn Jumbo-teamgenoot Wout van Aert, die tijdens de Tour vader werd van Jerome. Dinsdagmiddag stond hij in de Efteling. In het pretpark in Kaatsheuvel werd hij feestelijk ontvangen.

Op het programma stonden onder meer een signeersessie in een zaal waar ‘s avonds shows voor de kleinsten plaatsvinden. Ook een broodje kroket en een rondje in de draaimolen mochten natuurlijk niet ontbreken. Rond 14.30 uur begon de huldiging.

Vingegaard, die zijn rivaal Tadej Pogacar uiteindelijk versloeg tijdens de Tour, was in het Efteling Theater aanwezig met zijn team Jumbo-Visma en zijn vrouw en dochter.

Volledig scherm Huldigingsmoment van Tour Winnaar Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in het Efteling theater. In het park © Jules van Iperen/Pix4Profs

Volledig scherm Huldigingsmoment van Tour Winnaar Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in het Efteling theater. Met zijn vrouw en kind in het park © Jules van Iperen/Pix4Profs

Volledig scherm Huldigingsmoment van Tour Winnaar Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in het Efteling theater. © Jules van Iperen/Pix4Profs

