Van Poppel kan niet in voetsporen van vader treden: ‘Er zat meer in’

Tegen de NOS vertelt de 27-jarige zoon van oud-renner Jean-Paul van Poppel dat hij op meer had gehoopt. Zijn vader won in 1988 in Parijs en werd pas in 2017 als laatste Nederlandse winnaar opgevolgd door Dylan Groenewegen. Zo'n stunt zat er vandaag niet in. ,,Het ging wel aardig. Ik zat goed, maar mijn benen liepen vol", vertelt de renner van Intermarché - Wanty Gobert. ,,Het was moeilijk om mijn broer Boy te volgen. Het liep een paar keer mis en dat zorgde voor frustratie, maar op een gegeven moment vonden we elkaar weer en werd ik goed afgezet. Liever had ik het ook afgemaakt, maar hier mee sprinten is ook al heel wat. Ik zat in het wiel van Jasper Philipsen. Toen hij aanzette maakte hij een flinke beweging en moest ik even twee seconden inhouden. Dat was wel jammer.”