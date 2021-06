Van der Poel niet gebukt onder de druk: ‘Mensen vergeten dat het mijn eerste Tour is’

Mathieu van der Poel draagt deze dagen in Bretagne de last van topfavoriet voor de eerste gele trui. Geen probleem. MVDP is door de jaren gewend geraakt aan die status, waar hij ook verschijnt. ,,Mensen vergeten dat het mijn eerste Tour is.”

Alsof de druk en de aandacht nog niet groot genoeg waren, stapt Van der Poel donderdag aan het begin van de avond in een paars-gele outfit uit de teambus, speciaal voor de ploegenpresentatie. Een ode aan het zijn grootvader Raymond Poulidor, een van de beroemdste Franse wielrenners aller tijden die zijn hele carrière voor de Mercier-ploeg reed. Het maakt Van der Poel tot een van de grote blikvangers van het Grand Départ in Brest. ,,Het was een mooi moment, ook een beetje emotioneel, dat moment dat we de bus uitstapten. Het was een mooie manier om mijn opa te eren. Het is goed gelukt.’’

Eerbetoon

Heel Frankrijk en de rest van de wielerwereld houdt er rekening mee met dat het eerbetoon van Van der Poel aan zijn grootvader nog niet voorbij is. Nooit droeg ‘Poupou’ het geel en wanneer Van der Poel dat op dag één (of twee) wel zou doen, is in de Tour de France opnieuw een jongensboek geschreven. ,,Maar voor mij is dat geen extra motivatie,’’ vertelt Van der Poel in de officiële persconferentie een dag voor de start. ,,Het is sowieso speciaal als je de gele trui een dag kan dragen. Het was nog mooier geweest als mijn grootvader hier was geweest. Het zou sowieso mooi zijn het geel eens te dragen. Als het niet in mijn eerste Tour is dan hopelijk in de Tours die nog zullen komen. Al bieden de eerste twee etappes wel een mooie kans.’’

Volledig scherm © REUTERS

Want wie naar de etappes van zaterdag en zondag kijkt, kan niet anders concluderen dat ze op het lijf van Van der Poel geschreven zijn. De hele dag op en neer, dringen, draaien en keren plus een korte, steile klimaankomst als toetje. Van der Poel en zijn ploeg slapen in een hotel aan de voet van Côte de la Fosse aux Loups, de slotklim in Landerneau.

,,We hebben hem gisteren gereden. Na de PCR-test hebben we de laatste 30 kilometer van de etappe gereden. Zeker de finish is zwaarder dan het er op papier uitziet. Het is drie kilometer klimmen en wordt nergens vlak met het eerste deel boven de 10 procent. Er zijn heel veel verschillende scenario’s mogelijk. Veel verschillende renners kunnen daar hun move maken, dus dat wordt interessant. Ik verwacht ook renners als Colbrelli, Matthews en Sagan of echte klimmers die van verder aan kunnen vallen.’’

Quote Ik kijk er ook naar uit om te ontdekken. Mathieu van der Poel

Van der Poel denkt dat de eerste dagen zich het best laten vergelijken met de klassiekers, waarbij voor elke helling gevochten wordt voor posities. ,,Hier zullen ook de klassementsrenners voorin willen zitten. Dat gevecht zal ongeveer hetzelfde zijn als bij de grote klassiekers, daar is het ook hectisch. Er is veel te winnen in de eerste twee etappes, dus daar zijn veel renners op gefocust. Er zit ook nog een gele trui vast aan de winst in de eerste rit. Ik ga er alles aan doen een etappe te winnen. En het zou mooi zijn als dat de eerste of tweede al is, maar ik ben hier ook om te ontdekken. Het is mijn eerste Tour.’’

Het is het lot van Van der Poel, ook in de Tour de France. Overal waar hij komt wordt hij gebombardeerd tot favoriet. Van Tokio tot Brest en van Oostende tot Oudenaarden. Van der Poel gaat niet gebukt onder die last, maar het maakt de persoonlijke noot in zijn verhaal misschien nog wel het mooist.

,,Het lijkt soms dat mensen vergeten dat het mijn eerste Tour is. Ik kijk er ook naar uit om te ontdekken. Niet alleen die eerste twee dagen. Want er zijn veel meer mogelijkheden. Maar ik kijk er ook naar uit om de bergen over te komen. De unieke atmosfeer van de Tour. Als kind keek ik de Tour en dan droom je ervan er ooit te rijden. Dan is het cool om hier te zijn.’’