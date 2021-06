Van der Poel brengt ode aan opa Poulidor met speciaal shirt

Podcast | Etappe 21: ‘We zijn nog een beetje aan het bijkomen’

20 september Voorafgaand aan elke etappe van de Tour de France 2020 blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam vooruit op de rit van de dag. Wat staat de renners te wachten, waar valt de beslissing en wat gebeurt er in de top van het klassement? Vandaag is de laatste etappe van de Tour. Het traditionele rondje door Parijs, maar Thijs en Hidde hebben het vooral over de wonderlijke dag van gisteren!