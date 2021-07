Van der Poel bezorgt jongetje dag van zijn leven: ‘Het begint allemaal met een droom’

De geste van Van der Poel ging rond in de wielerwereld. Op Sporza prees presentator Karl Vannieuwkerke Van der Poel. ,,De eerste Tourweek was geweldig, mede te danken aan Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ze zijn allebei grote geschenken voor het wielrennen. Ze zijn allebei heel genereus in de inspanningen en ook allebei heel genereus in het contact met de fans. Dat is vandaag weer gebleken. Op een van de beklimmingen stond een jongetje smekend langs de kant en Mathieu gaf zijn drinkbus. Dan zie je het ongeloof op het gezicht van het jongetje. Le bidon du maillot jaune! Het zijn kleine dingen die kleine jongens heel gelukkig maken.”

Collega-wielrenner Thomas De Gendt richtte zich na het filmpje tot de UCI, die voor heisa zorgde door het weggooien van een bidon begin dit jaar te verbieden. De UCI besloot om renners die een bidon weggooien op een plek waar dat niet is toegestaan flink te bestraffen. In de Ronde van Vlaanderen moest de Zwitser Michael Schär de koers voortijdig verlaten nadat hij met goede bedoelingen een bidon naar een groep toeschouwers had gegooid. Later trok de UCI de zware maatregel van diskwalificatie in, maar aangepast is de regel nog zelf nog niet. De Gendt: ,,Kijk UCI, dit is wat een bidon kan betekenen voor een fan.”