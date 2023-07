Uitslagen en klassementen Tour de France 2023 | Broers Yates doen in laatste bergetappe goede zaken

Met video Jonas Vingegaard reed in de tijdrit van Tour de France zó hard, dat hij dacht dat zijn powermeter kapot was

In de 22,4 kilometer naar Combloux deelde Jonas Vingegaard een ongenadige dreun uit aan zijn concurrent Tadej Pogacar. Het secondenspel van de afgelopen week is na de tijdrit een verschil van bijna twee minuten geworden. De tweede eindzege van Vingegaard in de Tour de France gloort.