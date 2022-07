Uitslagen en klassementen Tour de France 2022 | Tadej Pogacar grijpt de macht in zesde etappe

Met Video Peloton vol ongeloof na stunt ‘half man, half motor’ Van Aert: ‘Hij heeft iedereen verplet­terd’

Wout van Aert kreeg dinsdag niet alleen het publiek langs de weg en de kijkers op de banken, ook onder zijn collega's is er volop lof voor de Belg. ,,Het is echt ongelooflijk", zei Jumbo-Visma-ploeggenoot Primoz Roglic na de vierde etappe in de Tour de France.

