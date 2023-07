Uitslag en klassementen Tour de France 2023 | Ritwinnaar Jasper Philipsen pakt ook het groen

Nederland­se debutanten genieten in de Tour de France: ‘De sfeer in Bilbao was niet normaal’

Ze zijn met veertien in totaal, de Nederlanders in deze Tour de France, maar voor drie landgenoten is deze editie extra speciaal. Pascal Eenkhoorn, Lars van den Berg en Elmar Reinders maken hun debuut. Over lol trappen, een geschrapte vakantie en werken in een fietsenwinkel.