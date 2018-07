UCI-voorzitter reageert op weren Froome: Zullen ons voor Tour uitspreken

Tourbaas Prudhomme over Froome: Vreselijk dat zaak nog niet opgelost is

9:01 Chris Froome lijkt zaterdag 7 juli 'gewoon' zijn titel in de Tour de France te kunnen gaan verdedigen, ondanks zijn positieve test tijdens de Vuelta. Volgens Christian Prudhomme, baas van de Tour, is het een probleem dat er nog steeds geen duidelijkheid is in de zaak.