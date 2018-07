UCI straft Froome niet voor te hoge salbutamolwaarde

Door Thijs Zonneveld



Froome is door de UCI vrijgesproken van dopinggebruik. Zijn te hoge salbutamolwaarde ligt volgens de wielerbond aan ‘specifieke omstandigheden’. Welke omstandigheden dat zijn? Niemand die het weet.



Bijna tien maanden was het stil. De UCI kwam niet met een uitspraak in de salbutamolaffaire; er was zelfs geen zicht op een beslissing. Maar uitgerekend op de dag nadat de ASO Froome verbood om te starten in de Tour was de uitspraak van de UCI er ineens wél. Blijkbaar kan het dus toch snel als het moet en is de wielerwereld voor niets maandenlang in het ongewisse gelaten.

Reactie Chris Froome

Chris Froome is 'dankbaar en opgelucht' dat de zaak voorbij is. ,,Het zijn negen emotionele maanden geweest. Dank aan iedereen die me heeft gesteund én in me is blijven geloven.'' In het persbericht van de UCI staat dat Froome zijn verdediging op 4 juni heeft ingeleverd. Wat die verdediging behelst weet niemand precies. En waarom de UCI het heeft geaccepteerd ook niet. In het persbericht dat de wielerbond vandaag uitstuurde staat slechts vermeld dat Froome is vrijgesproken vanwege ‘specifieke omstandigheden’. Welke? Niet vermeld. Waarom? Ook niet.



Er staat slechts bij dat de UCI hoopt dat iedereen zich weer op de koers kan concentreren. Dat is naïef en kwalijk: vrijspraak in een zaak waarbij bijna twee keer de toegestane hoeveelheid salbutamol werd aangetroffen is uitleg niet optioneel. Die is noodzakelijk. De renners, de sponsoren, de fans en de media: iedereen snakt naar transparantie en duidelijkheid.De Brit, viervoudig winnaar van de Tour, schreef in september vorig jaar voor het eerst de Ronde van Spanje op zijn naam.

Ruim een week na de finish van de Vuelta hoorde Froome van de UCI dat bij hem een hoge dosis salbutamol was aangetroffen, aanzienlijk hoger dan toegestaan. Froome heeft toestemming om dat middel te gebruiken tegen astma, maar moest uitleggen hoe de aangetroffen dosis zo hoog kon zijn. Omdat het niet om een overtreding van het dopingreglement ging, mocht Froome gedurende het onderzoek wel gewoon blijven fietsen.



Met de uitspraak van de UCI lijkt ook de grond te zijn weggeslagen onder het verbod van de ASO om Froome te laten starten in de Tour – die komende zaterdag begint. De procedure is gesloten, er hangt Froome niet langer een schorsing boven het hoofd. Een renner die formeel gesproken is vrijgesproken kan juridisch gezien ook niet het imago van de Tour beschadigen.

De Tourorganisatie heeft vooralsnog niet gereageerd op het nieuws. Chris Froome deed dat zelf wel op de website van zijn ploeg: ,,Ik ben heel blij dat de UCI me heeft vrijgesproken. Het is duidelijk dat dit een big deal is voor mij en voor mijn team, maar het is ook een belangrijk moment voor het wielrennen.”



