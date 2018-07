Tourpeloton passeert vandaag fatale plek Casartelli

In de zestiende etappe van de Tour de France doemt vandaag een historische berg op. De Col de Portet d’Aspet is alleen niet berucht vanwege de klim, maar juist vanwege de afdaling. In 1995 overleed de Italiaan Fabio Casartelli er na een verschrikkelijke val.

Op 18 juli 1995 ging het in de Pyreneeën mis voor Fabio Casartelli. De 24-jarige Italiaanse renner van Motorola sloeg tegen het asfalt en knalde met zijn hoofd tegen een betonblok. Erik Breukink was ook betrokken bij de valpartij. Hij viel over de ongelukkige Italiaan, maar vervolgde zijn koers. Pas na de finish hoorde de Nederlandse renner dat Casartelli in het ziekenhuis het leven had gelaten.

De koers ging immers 'gewoon' door. De Fransman Richard Virenque kwam in Cauterets zelfs juichend over de streep, in onwetendheid over de fatale klap voor Casartelli. Een dag later was er een passend eerbetoon. Als hommage kwamen de ploeggenoten van Casartelli samen als eerste binnen. Drie dagen later volgde nog een eerbetoon, toen Motorola-teamgenoot Lance Amstrong na een solo won in Limoges. ,,Lance was helemaal wild. Ik heb hem zelfs tot rust moeten manen toen hij voorop lag", sprak ploegleider Hennie Kuiper.

Hennie Kuiper moedigt Lance Armstrong aan tijdens zijn winnende solo naar Limoges. © Cor Vos

De dood van Casartelli was niet alleen in de wielersport een grote schok. Zijn zoon Marco heeft hem zelfs nooit gekend. Hij was slechts twee maanden oud toen zijn vader om het leven kwam in de Tour de France.

Het drama van Casartelli heeft er mede toe geleid dat een helm tegenwoordig verplicht is in het peloton. Twee keer eerder overleed een renner in de Ronde van Frankrijk. Francisco Cepeda was in 1935 de eerste. Een slippertje in de afdaling van de Galibier werd de Spanjaard fataal. Bekender is het verhaal van Tommy Simpson. Zoals de Aspet verbonden is aan Casartelli, is de Mont Ventoux dat aan de Brit. In 1967 bezweek de uitgeputte Simpson op de flanken van de ‘Kale Berg’.

De moeder van Fabio Casartelli en toenmalig ploegleider Hennie Kuiper zoeken troost bij elkaar bij het monument op de Col de Portet D'Aspet.