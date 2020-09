Tourdebutant Nieuwenhuis: ‘Als je op die trein zit, dan dender je door’

Door Daniël Dwarswaard



De groene vlag met het witte kruis wappert elke dag ergens langs het parkoers van de Tour de France. De kleuren van de Achterhoek, de streek waar Joris Nieuwenhuis vandaan komt. Bijna elke dag heeft hij de vlag zien hangen, al is het soms lastig waarnemen als je met zestig kilometer per uur aan komt denderen.



Op deze manier kan de renner van Sunweb precies zien waar zijn vader Laurens staat. De eerste Tour van Joris is namelijk ook voor hem een ongekende belevenis. Het zijn weken om te koesteren. Een zoon in de Tour de France, pa kon er allemaal maar van dromen. Nu toert hij met kameraad Derk in een camper kriskras door Frankrijk. Om elke dag een glimp van zoon Joris op te vangen.