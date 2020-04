Tourbaas Prudhomme: ‘Er komt zeker geen Ronde van Frankrijk zonder publiek’

Cavendish na missen Spelen ook niet zeker van Tour: ‘Hij moet zijn plek verdienen’

13 februari Het kan wel eens een teleurstellend wielerjaar worden voor wielrenner Mark Cavendish. De Britse sprinter mag al niet meedoen aan het baanrennen bij de Olympische Spelen in Tokio en moet ook nog maar afwachten of hij de Tour de France mag rijden. Manager Rod Ellingworth van zijn nieuwe ploeg Bahrain-McLaren heeft gezegd dat de Tour geen zekerheid is voor de sprinter van het eiland Man, die al dertig Touretappes won in zijn carrière.