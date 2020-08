Tour-start volgend jaar in Brest

Terug in koers Froome jaagt op vijfde Tourzege: ‘Ik ben op de juiste weg’

2 augustus Chris Froome werkt momenteel in de Route d’Occitanie aan zijn vorm in aanloop naar zijn grote doel: een vijfde eindzege in de Tour de France. Tegen Cyclingnews geeft de in Kenia geboren Brit aan dat hij tevreden is met hoe hij er voorstaat, vier weken voor de start van de Tour op 29 augustus in Nice. ,,Ik ben op de juiste weg. Mijn benen voelden ook goed aan.”