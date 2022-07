Tour-rit 8 met finish heuvelop belooft felle strijd in beginfase

De renners zijn deze Tour al in Denemarken, Frankrijk en België geweest, en mogen vandaag ook Zwitserland afkruisen. Om 13.05 uur wordt er vertrokken vanuit Dole en rond 17.30 uur is de finish in Lausanne. Deze stad van het IOC was al twee keer het decor van Nederlands succes. In 1978 was Gerrie Knetemann er de beste en in 2000 voltooide Erik Dekker daar zijn ongelooflijke hattrick aan etappezeges.



Er wordt deze rit geklommen, maar het zijn geen bergen die enorm ontzag inboezemen. Heuvels eerder. Steiler dan 6 procent zijn de drie korte cols onderweg nauwelijks, terwijl de slotklim richting eindstreep gerust een loper genoemd mag worden: 4,8 kilometer aan 4,6 procent. Niet het terrein waarop de favorieten elkaar echt pijn kunnen doen. Voor veel sprinters is het daarentegen juist te zwaar.



De etappe lijkt daarom geknipt voor vluchters. Gisteren sneuvelde Lennard Kämna in het zicht van de meet, maar vandaag zijn er nieuwe kansen en zal het gevecht om een plek in de vroege ontsnapping minstens zo fel zijn. Namen? Taco van der Hoorn, Alberto Bettiol, Bauke Mollema, Tim Wellens, Mattia Cattaneo, Matej Mohoric, Nils Eekhoff, Stefan Bissegger. Te veel om op te noemen eigenlijk.