Tour Podcast | Vooruitblik etappe #18: ‘Kijk 's naar m'n sokken...?!’

Pogacar straalt op Col du Portet: ‘Jonas en ik werkten goed samen, maar ik had drive voor dubbelslag’

14 juli Tadej Pogacar was al de sterkste in de Alpen, maar ook in de Pyreneeën is er voor de rest geen houden aan. De 22-jarige Sloveen en titelverdediger in de Tour de France won op bijzonder knappe wijze de loodzware zeventiende etappe met aankomst op de Col du Portet, op 2215 meter hoogte.