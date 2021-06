Tour de France, etappe 3 | De sprinters zijn aan zet

Van der Poel brengt ode aan opa Poulidor met speciaal shirt

24 juni Mathieu van der Poel heeft vandaag met zijn ploeg Alpecin-Fenix een ode gebracht aan Raymond Poulidor. Tijdens de ploegenpresentatie in Brest verschenen de renners in een speciaal shirt ter nagedachtenis aan Poulidor, die in 2019 kwam te overlijden.