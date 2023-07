Tour de France 2023 | Wordt het vandaag wel een massasprint of slaan de aanvallers opnieuw toe?

De negentiende etappe is de laatste kans voor aanvallers om nog iets van deze Tour te maken. Zaterdag is het klimmen geblazen en komen de klassementsmannen mogelijk weer bovendrijven, zondag wacht naar alle waarschijnlijkheid een traditionele massasprint op de Champs-Élysées. Als om 13.30 het sein voor de start wordt gegeven, zullen de aanvallers waarschijnlijk al op de voorste rij te zien zijn. Als er geen gekke dingen gebeuren, plaatst Victor Campenaerts net als in bijna alle andere etappes de eerste aanval.



Op de glooiende wegen is er alle tijd en ruimte om het verschil te maken. De Côte d’Ivory op 28,1 kilometer van het einde is de laatste hindernis waar aanvallers het verschil kunnen maken. Daarna gaat het zonder noemenswaardige hindernissen richting de finishlijn in Poligny. In de laatste kilometer loopt de weg nog een beetje omhoog, waardoor het een sprint op de macht wordt. Grote vraag: haalt een aanvaller het of pakt een sprinter de winst?