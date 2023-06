Tour de France 2023 | Dit staat de renners in het Baskische openingsweekend allemaal te wachten

Voor de tweede keer in de geschiedenis van de Tour de France gaat de ronde in het Baskenland van start. Opnieuw dus een start buiten het land van herkomst, want vorig jaar vond de grand départ plaats in het Deense Kopenhagen. Zaterdag kruipen de renners om 12.30 uur op hun racefiets om geneutraliseerd de eerste kilometers af te werken. Zo'n 25 minuten later wordt er door de koersdirecteur met de vlag gewapperd en is de 110de editie van de Tour de France officieel onderweg.

Zo ziet de eerste etappe van de Tour de France eruit.

De kans is aanwezig dat een Nederlander na 182 kilometer op het podium het geel in ontvangst mag nemen. De openingsrit is namelijk pittig en kent vijf gecategoriseerde hindernissen, waarvan de Côte de Pike op iets minder dan tien kilometer van het einde een belangrijke rol gaat spelen. De Côte de Pike is 2 kilometer lang en stijgt gemiddeld met 10 procent. Ideaal voor type renners als Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe, Wout van Aert of de klassementsmannen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard om een aanval te plaatsen. Na de klim volgt nog een stuk van tien kilometer tot de finish in Bilbao. Lukt het Van der Poel om net als in 2021 het geel te veroveren? Of pronkt een van de favorieten voor eindwinst na de eerste rit al met het geel?

Tour de France

Spektakel in het Baskenland

Op zondag gaat de Tour verder met een vergelijkbare etappe door het Baskenland. Het profiel van de rit komt aardig overeen met het profiel van een dag ervoor en is opnieuw niet gemaakt voor sprinters. Sterker nog: alle klassementsmannen moeten bij de les zijn als met nog iets minder dan 25 kilometer de Jaizkibel moet worden beklommen. De 8,2 kilometer lange Jaizkibel is de beroemdste klim uit de Spaanse wielerklassieker Clásica San Sebastián en wordt in tegengestelde richting opgereden. Na een afdaling van bijna tien kilometer en een stuk vals plat wacht in San Sebastián de finish.



De tweede rit gaat om 12.25 uur in Vitoria-Gasteiz van start en finisht tussen 17.04 en 17.31 in San Sebastián. Met een lengte van 208 kilometer is het direct de langste etappe in deze Tour de France.

Wout van Aert en Julian Alaphilippe, twee kanshebbers voor de ritzege in Bilbao en San Sebastián.

Bekijk hieronder de route van de Tour de France 2023.

