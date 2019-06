Tom Dumoulin gaat niet van start in de Tour de France

Teamarts Anko Boelens van Sunweb bevestigde dat. ,,Tom wilde heel graag naar de Tour en heeft er alles aan gedaan dat mogelijk te maken. Maar we kunnen geen andere conclusie trekken dan dat het niet mogelijk is. Zoals altijd in een periode van revalidatie zijn er terugslagen geweest. We richten ons nu op volledig herstel en daar nemen we de tijd voor die nodig is. Dat is het beste wat we kunnen doen.”



Een fitte Dumoulin zou in de Tour tot de kanshebbers op de eindzege hebben behoord. De Giro-winnaar van 2017 werd vorig jaar tweede in ‘La Grande Boucle’, achter winnaar Geraint Thomas. Desondanks besloot Dumoulin dit seizoen prioriteit te geven aan de Giro, omdat het etappeschema hem beter lag. Na zijn winst in 2017 werd hij vorig jaar tweede in de Italiaanse koers, achter Chris Froome.



Dumoulin is niet de eerste favoriet die moet afzeggen voor de Tour. Vorige week kwam viervoudig winnaar Froome hard ten val tijdens een verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné. De Brit brak daarbij zijn dijbeen, elleboog en meerdere ribben en moet net als Dumoulin verstek laten gaan in Frankrijk.