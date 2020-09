Titelverdediger Bernal stapt uit de Tour: ‘Beslissing met ons hart genomen’

Jum­bo-Vis­ma rekent op zware dag: ‘Zullen zeker aanvallen komen’

13 september De Sloveense kopman Primoz Roglic van Jumbo-Visma rekent op een zware dag in de Tour de France. Met de rustdag in zicht, rijden de renners zondag naar de top van de Grand Colombier, een col van de buitencategorie. ,,Natuurlijk geeft het vertrouwen dat ik daar in augustus won in de Ronde van de Ain”, zei de Sloveen voor de start in Lyon. ,,Maar dat neemt niet weg dat ik een zware dag verwacht.”