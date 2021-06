Tijdverlies Roglic maakt regelrechte rampdag Jumbo-Visma compleet

Complete chaos in de Tour: Merlier sprint naar winst en Van der Poel blijft leider

18:31 Tim Merlier heeft de derde etappe in de Tour de France gewonnen. In een door valpartijen ontsierde sprintvoorbereiding was de ploeggenoot van Mathieu van der Poel - die leider blijft - uiteindelijk de snelste. Caleb Ewan en Peter Sagan kwamen in volle sprint hard ten val. Ook Primoz Roglic smakte eerder tegen het asfalt, verloor 1.21 minuut en maakte zo de rampdag van Jumbo-Visma compleet.