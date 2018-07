Tijdritkoning Dumoulin sluit Tour dolgelukkig af

Met winst in de afsluitende tijdrit beloonde Tom Dumoulin zichzelf voor een indrukwekkende Tour de France. Wekenlang was hij de enige die Tour-winnaar Geraint Thomas bij kon houden. In de voorlaatste etappe kon hij de geletruidrager eindelijk een keer verslaan.

Door Daan Hakkenberg



Kokend van woede staat Tom Dumoulin een dag eerder in de finishstraat in Laruns, omdat Primoz Roglic hem met hulp van een motor op 19 seconden is genaderd. En op de ochtend van de afsluitende tijdrit slaat de paniek opnieuw toe als Dumoulin tot de ontdekking komt dat zijn regenboog-snelpak zoek is. ,,Gisteren was is gefrustreerd over mezelf en het was ook een stressvolle morgen. Ik moet mijn kledingsponsor dankbaar zijn. Ze hebben een compleet nieuw pak gemaakt en naar hier laten komen.’’

Zo staat Dumoulin om even voor half vijf ’s middags alsnog in zijn regenboogtrui op het startpodium voor de afsluitende tijdrit. Hij heeft zich weten te herpakken. Zijn aanloop is ronduit chaotisch geweest, maar van het hele Tour-peloton weet niemand beter dan Dumoulin wat hij nu moet doen. Hij is nog maar een paar kilometer onder weg als Dumoulin voelt dat hij een geweldige dag heeft. Dumoulin hoort geen tussentijden, die wil hij nooit weten, dus nu ook niet. Maar hij rijdt zo goed dat Dumoulin nu al zeker weet dat Roglic niet sneller gaat zijn. En ook Chris Froome niet, al zal de viervoudig Tour-winnaar nog wel Roglic van het eindpodium stoten.

Eenmaal over de streep ziet Dumoulin dat hij de snelste tijd heeft. Hij moet alleen nog twee lange minuten wachten op de geletruidrager. De enige die na Dumoulin is gestart. Op de finish scheelt het één seconde. In het voordeel van Dumoulin. Dus zo beleeft Dumoulin hier in de finishstraat zijn gelukkigste moment van de afgelopen vier weken. Welkom in de Tour de France. Een wereld op zichzelf. Een wereld waar de ene dag gehuild, gebaald of gevallen wordt, maar een dag later gelachen of gejuicht kan worden.

Beloning

In de tweede Alpenetappe naar la Rosière werd Dumoulin met overmacht verslagen door Thomas. Een dag later met de finish op Alpe d’Huez in zich maakte Dumoulin een schakelfout en zorgde er zo zelf voor dat hij kansloos was voor de ritzege. Hij baalde er de hele Tour lang van. Maar nu, een dag voordat het peloton naar Parijs fietst, beloont Dumoulin zich met een ritzege voor een imposante Tour de France. ,,Tot voor vandaag was de Tour al een succes voor mij en mijn team. Een tweede plek was meer dan ik en iedereen kon wensen. Om het dan af te maken met een gestoorde als deze dat is heel speciaal. Ik ben verschrikkelijk blij.’’

Dumoulin was een van de weinige die de Sky-kopmannen Thomas en Froome serieus kon bedreigen. In de Giro dreef hij Froome al tot wanhoop, twee maanden later in de Tour is Dumoulin zo goed dat Thomas op zijn hoede is. In de laatste Pyreneeën-etappes kijkt Thomas naar niemand anders dan naar de kopman van Sunweb.

In de afsluitende tijdrit is Dumoulin eindelijk van de geletruidrager verlost. Dan blijkt ook hoe weinig de twee elkaar ontlopen. Over 31 kilometer blijkt Dumoulin één tel sneller dan Froome en veertien dan Thomas. Het is genoeg voor ritwinst en Dumoulin stelt zijn tweede plaats veilig, maar bovenal is het goed voor zijn meest gelukzalige moment deze Tour. Na zijn tweede plaats in de Giro, wordt Dumoulin nu tweede in de Tour. De wedstrijd die hij vooraf als bonus omschreef, mondde uit in een bloedstollend gevecht.

,,Tweede worden in de Tour is al een bijzondere prestatie en natuurlijk wil ik in toekomst voor de winst gaan. Maar ik ben vooral superblij met deze tweede plek, want ik weet niet wat de komende jaren brengt. Het is makkelijk om te zeggen: Ik ontwikkel met goed, hij wordt beter en wint de Tour wel. Ik besef heel goed dat het ook niet kan gebeuren en dat dit mijn hoogtepunt is.’’