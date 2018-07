Thomas verguld met geel: 'Twee jaar op rij is erg bijzonder'

,,Ik voelde me goed, heb gewoon mijn instinct gevolgd'', vertelde Thomas, die vorig jaar ook al vier dagen de gele trui droeg, na de elfde etappe in de Tour de France.



,,Toen ik bij Dumoulin aansloot kon ik even in zijn wiel blijven hangen omdat ik wist dat Chris achter ons op komst was. Maar ik wilde voor de zege gaan, ik wist dat er een kans was. Het is een eer om weer in deze trui te mogen starten'', aldus Thomas, die morgen als leider aan de etappe naar L'Alpe d'Huez begint. Ploeggenoot Froome staat tweede in het algemeen klassement, Dumoulin derde. Thomas: ,,Froome blijft voorlopig gewoon onze kopman. We hadden vandaag aanvallen verwacht, maar durven te vertrouwen op de kracht van onze ploeg. Het is erg bijzonder om in de gele trui te rijden, maar om dat twee jaar op rij te doen helemaal.''