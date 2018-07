Teambaas Sky vindt Froome groot kampioen

Na ruim negen maanden ligt er eindelijk een uitspraak in de salbutamol-affaire van Froome, die geen straf krijgt voor de te hoge dosis die vorig jaar tijdens de Ronde van Spanje bij hem werd aangetroffen. ,,Het was niet makkelijk, maar zijn professionaliteit, integriteit en houding onder deze druk waren een voorbeeld voor de sport.''



Volgens Brailsford zijn de testresultaten van salbutamol, het middel dat Froome gebruikt tegen astma, niet betrouwbaar. ,,Complexe medische en fysieke zaken beïnvloeden de tests'', zegt de Sky-baas. ,,Ook bij gebruik van exact dezelfde hoeveelheid zit er per individu een bepaalde variatie in de resultaten over meerdere dagen. Dat betekent dat de aangetroffen hoeveelheid salbutamol in een urinestaal geen betrouwbare indicatie geeft van de geïnhaleerde hoeveelheid. Wat bij Chris werd gemeten, valt onder de variatie die we bij hem kennen. Hij heeft dus gewoon de toegestane dosis genomen.''