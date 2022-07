Tadej Pogacar verslaat grote concurrent Vingegaard: ‘Hij is de beste klimmer ter wereld’

,,Het was echt heel erg zwaar’’, reageerde Pogacar na afloop voor de televisiecamera. ,,Vooral het moment dat Jonas nog een aanval plaatste. Hij was echt heel sterk, dus ik moest mezelf naar de finish duwen. Ik moet mijn team dankbaar zijn voor hun hulp’’, aldus de 23-jarige Sloveen, die zijn voorsprong van 35 seconden op Vingegaard in het algemeen klassement intact hield.

De Deen van Jumbo-Visma is een geduchte concurrent voor Pogacar, zo beseft hij. ,,Hij is op dit moment misschien wel de sterkste klimmer in de wereld, hij doet het heel goed.’’ Pogacar omcirkelde deze etappe al enige tijd geleden in zijn agenda. De geletruidrager lanceerde vandaag zijn stichting voor kankeronderzoek. ,,Dit is een heel speciale dag voor mij, ik heb al heel lang in mijn gedachten zitten dat ik deze etappe wil winnen. Het was een groot doel voor mij.’’