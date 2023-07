Tadej Pogacar blaast Tour de France nieuw leven in: ‘Ik zal zo rijden tot het einde’

Wout van Aert en Jasper Philipsen raakten elkaar in de sprint, maar Jum­bo-Vis­ma accepteert jurybe­sluit

Merijn Zeeman, de sportief directeur van Jumbo-Visma, accepteert de jurybeslissing dat Jasper Philipsen de winnaar van de derde etappe in de Tour de France is. Onder anderen Fabio Jakobsen uitte kritiek op de manier waarop de spint is verlopen.