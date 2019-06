Sunweb richt zich in Tour op dagsucces met Kelderman en Bol

Kelderman kwam eind maart hard ten val in de Ronde van Catalonië. Hij brak daarbij zijn linkersleutelbeen en liep een breukje op in een nekwervel. De Ronde van Italië, waarin hij kopman Tom Dumoulin zou bijstaan, moest Kelderman overslaan. Naast Kelderman is ook Cees Bol opgenomen in de selectie van Sunweb, dat het moet doen zonder de niet-fitte Tom Dumoulin. Nu kopman Dumoulin is weggevallen, richt Sunweb zich meer op dagsuccessen. "We hebben eerder in deze situatie gezeten. Ik heb er vertrouwen in dat we het goed gaan doen", aldus ploegleider Aike Visbeek.

,,We zijn blij en trots dat we dit jaar met Bol en Kämna twee getalenteerde debutanten meenemen. Kämna heeft zowel in het voorbereidend werk voor een sprint als in de bergen laten zien dat hij erg sterk is. Dit is een mooie volgende stap in zijn ontwikkeling”, aldus Visbeek over de 23-jarige debutant. ,,Bol heeft dit voorjaar grote stappen gemaakt met meerdere overwinningen. Cees krijgt de kans om meer ervaring op te doen en zich te ontwikkelen op het hoogste niveau.”



Bol won dit jaar een etappe in de Ronde van Noorwegen, een rit in de Ronde van Californië en Nokere Koerse.