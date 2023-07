Sneller dan toegestaan op de Nederlandse snelwegen: dit zijn de topsnelheden in de Tour de France

Flitspalen opgelet: ook dit jaar zijn de absolute snelheidsduivels weer vertegenwoordigd in het peloton van de Tour de France. Er werden de afgelopen weken in Frankrijk soms zelfs hogere snelheden bereikt dan overdag is toegestaan op de Nederlandse snelwegen.

Nieuw in de Tour zijn de dagelijkse feitjes die databureau NTT, één van de sponsoren van de Tour, dagelijks de wereld in stuurt. Het is een brei van cijfertjes en statistieken. Vaak leuk en veelzeggend, soms ook minder relevant. Maar één feitje willen we u niet onthouden, omdat het op een bepaalde manier tot de verbeelding spreekt.

Snelheid, het is de charme van deze sport, maar tegelijkertijd ook de valkuil. De pracht en het gevaar in één cijfer. Luka Mezgec, de vaste lead-out van Dylan Groenewegen in de sprints, haalde in de laatste Alpenrit in de afdaling van de Cormet de Roselend een topsnelheid van 107,4 kilometer per uur.

Maar de Fransman Anthony Turgis maakte het deze Tour nog gekker. Hij reed in de afdaling van de Col du Tourmalet, in de eerste week al, met 107,7 kilometer per uur naar beneden. Geen renner haalde deze editie van de Ronde van Frankrijk een hogere snelheid. Het is een tempo waar topsprinter Jasper Philipsen, die deze Tour al vier etappes op zijn naam schreef, bij lange na niet aan kan tippen. De Belg van Alpecin-Deceuninck passeerde in de vierde etappe de grens van 67 kilometer per uur in de beslissende meters van de etappe.

