Sinkeldam over ploeggenoot Démare: Hij heeft karakter getoond

,,Arnaud heeft de afgelopen dagen echt karakter getoond. Hij zat in de bergen een paar dagen alleen, maar wilde niet dat wij hem hielpen. Of dat verstandig is kun je je afvragen, maar nu heeft hij in ieder geval zijn ritzege binnen'', zei Sinkeldam, die vooral in de eerste Tourweek Démare steeds naar de voorste posities manoeuvreerde in de massasprints.



Meer dan twee derde plaatsen had dat tot donderdag niet opgeleverd. De frustraties groeiden toen de afgestapte Duitse sprinter André Greipel, vanuit huis, Démare betichtte van vals spel bij zijn geslaagde poging om woensdag in de korte Pyreneeënrit op tijd binnen te komen. Sinkeldam: ,,Een heel gemeen verwijt van Greipel dat ons best wel raakte. Het is gewoon niet waar en dat is heel makkelijk te controleren. Hij verwijt ons dat wij op illegale wijze de tijdlimiet halen, maar dat kan gewoon niet met de jury erbij. Heel kwalijk, maar hij heeft inmiddels zijn excuses aangeboden.''