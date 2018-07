Schrijf je in voor het PZC Wielerspel

Spelregels

Behalve in elke afzonderlijke etappe zijn er ook punten te verdienen met de klassementen voor de gele leiderstrui, de bolletjestrui voor de beste klimmer in de koers, de groene trui voor de beste sprinter en de witte trui voor de beste jonge renner.

Je kunt je tot vijf minuten voor aanvang van de eerste etappe op zaterdag 7 juli aanmelden. Je hoeft je team niet op te slaan of te verzenden; dit gebeurt automatisch. Je kunt tot aan deze deadline ook onbeperkt wisselen binnen jouw team. Daarna is jouw team definitief.

Wel kun je nog vanaf de start van etappe 1 tot de start van etappe 16 in totaal 3 renners in jouw team vervangen. Deze wissels hoef je dus niet voor de Tour al te selecteren. Een wissel is definitief, dus wees zeker van je zaak. Een wissel telt alleen mee voor de eerstvolgende etappe als deze wissel vijf minuten voor aanvang van de betreffende etappe gedaan is. Stel je wisselt dus terwijl etappe 4 al bezig is, dan telt deze wissel vanaf etappe 5 mee.