Schijngevecht om het groen: Wout van Aert slecht ‘magische’ grens en jaagt op record Peter Sagan

Na etappe twaalf in de Tour de France staat het totaal van Van Aert op 313 punten. De grens van de 300 is hij inmiddels dus al gepasseerd. Relevant, omdat deze grens veel zegt over zijn kansen om het groen tot op de Champs-Élysées om zijn schouders te houden. Sinds de invoering van de nieuwe puntentelling in 2015 behaalde iedere eindwinnaar er namelijk meer dan 300, terwijl maar één nummer twee dat aantal wist te bereiken. Alleen André Greipel (366) ging zeven jaar geleden in zijn strijd met Peter Sagan (432) over de genoemde grens heen.

Al vanaf de ‘Grand Départ’ in Kopenhagen was Van Aert op puntenjacht. De alleskunner van Jumbo-Visma zat na vier dagen al op 170 punten. Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen en Peter Sagan probeerden de Belg nog enigszins bij te houden, maar zagen al snel het zinloze van hun onderneming in. Door zijn regelmaat en dubbele ritzege mengde ook Tadej Pogacar zich in de strijd, maar hij richt zich vooral op het algemeen klassement en dus is het onwaarschijnlijk dat hij nog een bedreiging gaat vormen. Veelzeggend is ook het feit dat Jakobsen gisteren niet meer voor de tussensprint ging, terwijl Sagan al langer zijn benen stilhield.

Volledig scherm De dominantie van Van Aert in cijfers. © HLN

Niets wijst er ook op dat Van Aert, die mede dankzij zijn aanvalslust 42% van zijn punten vergaarde in tussensprints, in de laatste negen ritten gas terug gaat nemen. Wat de renners nog voor de kiezen krijgen? Vier vlakke ritten, twee bergritten, twee ‘heuvelritten’ en één tijdrit. Alles bij elkaar samen goed voor nog maximaal 480 punten. Vermoedelijk verzekert Van Aert zich al voor Parijs van het groen, maar de vraag is vooral of en hoezeer hij de monsterscore van Sagan (477 punten) uit 2018 overtreft.

Hoeveel punten zijn er nog maximaal te verdienen? • Vandaag, 13de rit: Bourg d’Oisans - Saint-Etienne (vlakke rit): 20 in tussensprint, 50 aan finish

• Morgen, 14de rit: Saint-Etienne - Mende (heuvelrit): 20 in tussensprint, 30 aan finish

• Zondag, 15de rit: Rodez - Carcassonne (vlakke rit): 20 in tussensprint, 50 aan finish

• Dinsdag 19 juli, 16de rit: Carcassonne - Foix (heuvelrit): 20 in tussensprint, 30 aan finish

• Woensdag 20 juli, 17de rit: Saint-Gaudens - Peyragudes (bergrit): 20 in tussensprint, 20 aan finish

• Donderdag 21 juli, 18de rit: Lourdes - Hautacam (bergrit): 20 in tussensprint, 20 aan finish

• Vrijdag 22 juli, 19de rit: Castelnau-Magnoac - Cahors (vlakke rit): 20 in tussensprint, 50 aan finish

• Zaterdag 23 juli, 20ste rit: Lacapelle-Marival - Rocamadour (tijdrit): 20 aan finish

• Zondag 24 juli, 21ste rit: Parijs/La Défense Arena - Parijs/Champs-Elysées (vlakke rit): 20 in tussensprint, 50 aan finish

Totaal: maximaal 480 punten

