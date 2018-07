Roglic sluit Tourzege niet uit

,,Ik vecht altijd voor het allerhoogste. Je weet niet wat er gebeurt'', zei de voormalig skispringer na de zeventiende etappe, die hij als vierde afsloot. Roglic staat nog vierde, maar het verschil met nummer drie Chris Froome is nog maar 16 seconden.



,,Het is moelijk om hem te peilen, hij lost en sluit weer aan. Maar op het einde heb ik wat seconden op hem kunnen pakken'', keek Roglic terug op de korte rit, waarin de klassementsrenners pas in de slotkilometers ten strijde trokken. Ook Roglic probeerde weg te komen, maar finishte uiteindelijk vijf tellen na geletruidrager Geraint Thomas op wie hij in het klassement 2.47 toegeeft. ,,Zo'n aanval is niet echt gepland, maar je moet wat proberen.''



Er volgen nog een bergrit (vrijdag) en een individuele tijdrit (zaterdag) waarin Roglic het gat met de renners die voor hem staan wil verkleinen. ,,Maar eerst is er morgen gewoon een rit, ik bekijk het liever van dag tot dag.''



Merijn Zeeman kwam woensdag invliegen en constateerde opnieuw hoe goed Roglic rijdt. ,,Hij doet het supergoed, het zal de komende jaren een interessant duel worden in de Tour'', meende de sportief directeur van LottoNL-Jumbo, die met spanning vooruit kijkt naar de komende dagen. ,,Het wordt spannend: vrijdag en zaterdag is alles is nog mogelijk. Een podiumplek zou een droom zijn. Geel? Ik denk dat Geraint Thomas vandaag geen teken van zwakte heeft getoond. Ook hij heeft me verrast.''