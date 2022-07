Rit 20 Tour de France | Starttijden Nederlanders en favorieten in lange tijdrit

De hoofdprijs lijkt deze Tour de France al vergeven en ook de overige truien hangen stevig om de schouders. Natuurlijk kan er veel gebeuren in een lange tijdrit, maar het is ondenkbaar dat Jonas Vingegaard meer dan drie minuten op Tadej Pogacar gaat verspelen. Alleen botte pech kan de 25-jarige Deen van zijn eerste Tourzege houden en dat is niet waar we deze dag op hopen.



Caleb Ewan is de drager van de rode lantaarn en zet zich om 13.05 uur als eerste coureur in beweging. Geletruidrager Vingegaard is de laatste die vertrekt. Rond 17.50 uur wordt zijn finish verwacht. In de top tien is vooral de strijd tussen Aleksandr Vlasov, Louis Meintjes en Nairo Quintana boeiend. Deze drie renners, van wie de Rus de beste tijdrijder is, staan binnen 35 seconden van elkaar.



De ritzege staat uiteraard ook op het spel. Jumbo-Visma is in de winning mood en zal dat willen doortrekken in deze race tegen de klok. De geel-zwarte formatie heeft in Wout van Aert vermoedelijk de topfavoriet voor de dagzege in huis, maar hij zal geduchte tegenstanders treffen in Filippo Ganna en Stefan Küng. En waartoe is Nederlands kampioen tijdrijden Bauke Mollema in staat?